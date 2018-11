SALVINI: «ROBA DA MATTI». MONTINO: «LA PRESIDE NON NE SA NIENTE»

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il vicepremier Matteo Salvini interviene su un presunto caso di crocifissi tolti da alcune aule di una scuola elementare di Fiumicino. «Roba da matti! Spero non sia vero... Quanti episodi avremo da qui al Natale? Io rilancio: #vivailNatale, giù le mani dalla nostra storia millenaria», scrive su twitter.A parlare per primo della vicenda è stato il senatore della Lega, William De Vecchis: «Lo scorso 8 novembre, in una riunione all'interno della scuola, alcuni genitori si sono accorti che da qualche classe erano spariti i crocifissi, simboli della cristianità e della nostra cultura - racconta De Vecchis - Alle richieste di chiarimenti, la risposta è stata che l'eliminazione del Crocifisso era stata decisa per non mettere in imbarazzo i bambini di fede musulmana presenti nell'istituto». Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, cerca di fare chiarezza: «Abbiamo interpellato la preside che era totalmente all'oscuro dei fatti. Mi auguro che nessuno abbia preso iniziative senza confrontarsi con la dirigente scolastica».