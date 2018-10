Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvini, più volte attaccato da Ilaria Cucchi per le frasi rilasciate in passato ha sottolineato che «sorella e parenti sono i benvenuti al Viminale. Eventuali reati o errori di pochissimi uomini in divisa devono essere puniti con la massima severità, ma questo non può mettere in discussione la professionalità e l'eroismo quotidiano delle forze dell'ordine». L'ufficio stampa del vicepremier fa poi chiarezza: «È necessario precisare, alla luce di alcune polemiche e falsità che stanno circolando sui social, che il ministro Matteo Salvini non ha mai affermato Ilaria Cucchi mi fa schifo». La replica della famiglia non si è fatta attendere: «Salvini ci invita al Viminale? Saremo lieti di andare da lui, insieme anche all'avvocato Anselmo».