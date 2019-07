Salvini: «Per i violenti c'è la galera»

«Dalle parole ai fatti: come promesso, nessuna tolleranza per occupazioni e violenze. Per i violenti c'è la galera. Da anni lo stabile liberato era indicato come pericoloso: stiamo liberando gli edifici seguendo criteri oggettivi. Ci aspettiamo che non ci sia un magistrato buonista per giudicare i violenti. Per gli arrestati una sola parola: galera». Esulta così il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli fa eco Giorgia Meloni, presidente di Fdi su Facebook: «Incendi, caos e sassi contro la polizia: ecco chi sono gli occupanti dello stabile sgomberato a Primavalle. Io sto con la polizia, voi? Riportiamo la legalità contro la prepotenza di centri sociali e teppisti vari».

A placare gli animi ci ha pensato l'assessore al Sociale, Laura Baldassarre: «Le persone che si sono fatte censire e sono rientrate nella categoria delle persone fragili sono 199, per 176 abbiamo trovato una sistemazione».

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA