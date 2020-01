Salvini non citofona più su Fb: rimosso il video della discordia

Alessandra Severini

Sparisce da Facebook il video in cui Matteo Salvini, durante un appuntamento elettorale nel quartiere Pilastro di Bologna il 21 gennaio scorso, citofona a casa di una famiglia tunisina chiedendo se li si spaccia droga.

A rispondere era stato un ragazzo di 17 anni residente nella casa. Un video che aveva provocato una valanga di polemiche e che, a una settimana di distanza, è stato rimosso perché il contenuto ha violato le policy sulla privacy di Facebook, come ha confermato nel pomeriggio un portavoce del social. «E' la prima di una lunga serie di vittorie per cui ci batteremo fino allo stremo, perché riteniamo che il nostro assistito abbia subito una grave violazione della sua privacy, della reputazione, della dignità e della vita privata», ha detto Cathy La Torre, avvocato-attivista che ha lanciato la campagna Odiare ti costa» . Il ragazzo è stato ingiustamente accusato e ingiustamente molestato presso la propria abitazione», ha spiegato il legale annunciando altre azioni giudiziarie. Probabilmente si tratterà di un'azione di natura civile e non penale, perché «non è nostra intenzione far passare chi non è vittima come vittima, perchè l'unica vittima in questa circostanza è un ragazzo». Il giovane ha sempre negato di essere un delinquente: «Non sono uno spacciatore, sono uno studente, gioco a calcio e tra quattro mesi divento anche padre».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA