Salvini in difesa di Emma «Andrò a un suo concerto»

«ROMA - Gli insulti sessisti a Emma Marrone? Ha detto un'idiozia, spero di andare presto a un concerto della cantante». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Piacenza, cerca di placare la bufera scatenata dal consigliere comunale leghista di Amelia, Massimiliano Galli, autore di un post sessista nei confronti della vocalist salentina. «Faresti bene ad aprire le tue cosce, facendoti pagare per esempio», il commento del consigliere a un articolo che su Facebook riportava la notizia del recente concerto di Eboli, durante il quale Emma aveva urlato dal palco «Aprite i porti».

Ma il consigliere leghista - costretto alle dimissioni dai vertici della Lega - non è stato certo il solo ad accanirsi contro Emma per le sue parole pro-migranti. Attacchi che non le sono scivolati addosso come nulla fosse. Così dal palco, in un secondo messaggio, Emma ha ribadito il suo pensiero tra le lacrime: «A chi mi ha offeso con parole forti e violente voglio dire che non diventerò mai come loro, il mio palco sarà sempre fonte di luce e di amore per tutti», è il messaggio lanciato da Emma sul palco di Ancona. Nel suo sfogo con migliaia di fan, che l'hanno applaudita e le hanno gridato «ti amo», la cantante ha citato il caso del bimbo di colore di Foligno e ha pianto parlando dei genitori («nessuno vorrebbe vedere la figlia trattata così»). «Questo è un momento storico in cui stiamo annegando nell'odio», ha aggiunto. In difesa di Emma arriva anche l'ex-premier Matteo Renzi con un post su Facebook: «Nella settimana in cui a Foligno un maestro della scuola pubblica insulta i bambini di colore, la pagina più bella l'ha scritta Emma... C'e' bisogno di restare umani. Grazie a Emma, artista coraggiosa e donna forte... No, noi saremo mai come loro».

