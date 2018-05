Salvini furioso: il Prof oppure le urne

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matteo Salvini è furioso. Sospetta che l'affaire Conte sia diretto a riportare in auge la candidatura di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. E non sopporta i dubbi sul nome del prof anti-euro Paolo Savona come ministro dell'Economia. Il leader del Carrcccio, forte anche dei risultati delle regionali, accarezza l'idea di tornare al voto. «I miracoli non li so fare dice sfinito O si parte e si cambia o tanto vale tornare a votare e vi chiediamo la maggioranza assoluta per fare da soli». Per questo la Lega torna a guardare all'alleanza di centrodestra, anche se negli ultimi giorni i rapporti con FI e FdI si sono ridotti al lumicino. Silvio Berlusconi però per ora ha dato ordine ai suoi di non attaccare la Lega. Il Cav attende gli ultimi sviluppi della trattativa tra M5S e Carroccio e non esclude che il centrodestra unito possa tornare a chiedere il voto degli italiani.