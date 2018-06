Salvini chiude i porti ai migranti

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiPorti italiani chiusi. È la svolta senza precedenti decisa dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con tanto di ultimatum a Malta: accolga la nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore, perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione. Malta «non può continuare a voltarsi dall'altra parte», scrivono in un comunicato congiunto i ministri Salvini e il pentastellato Toninelli, delle Infrastrutture, da cui dipende la Guardia costiera. Il premier Conte, invece, assicura di aver inviato «due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire». E critica Malta: «Nega l'intervento umanitario».Ma La Valletta si smarca: «Il nostro governo non è né l'autorità che coordina né ha competenza sul caso dell'Aquarius», ha detto un portavoce del governo locale. «Il salvataggio è stato coordinato da Roma».Il responsabile del Viminale ha però rivendicato su Facebook la linea della fermezza: «Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, c'è la Francia che respinge alla frontiera, c'è la Spagna che difende i suoi confini con le armi, insomma tutta l'Europa che si fa gli affari suoi. Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani».Ma in Italia c'è anche chi si oppone. Come il sindaco di Napoli De Magistris che attacca: «Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli». Sulla stessa linea anche il sindaco di Palermo Orlando: «La nostra è una città sempre pronta ad accogliere».Sull'Aquarius ci sono anche 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. «Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo», ammonisce l'Unhcr.riproduzione riservata ®