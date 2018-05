Salviamo i giovani talenti della scena

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro gli spettacoli scelti da Viviana Toniolo, direttrice artistica del teatro Vittoria, nel panorama delle cosiddette cantine, o come vengono definiti all'estero, teatri off. Sono Carl - Una ballata di Giulia Bartolini (oggi ore 21, foto); Julie da A. Strindberg con la regia di Eustachio Guida e Riccardo Maggi (domani anteprima e 1/06 ore 21); Cyrano de Bergerac di E. Rostand con adattamento e regia di Matteo Fasanella (4/06 ore 21) e La morsa-Cecè. Dialogo con la servetta Fantasia di L. Pirandello per la regia di Salvatore Iermano (6/06 ore 21). I quattro spettacoli sono in competizione (la giuria è composta dal pubblico)per la decima edizione della rassegna Salviamo i talenti - Premio Attilio Corsini, nata per promuovere progetti teatrali di qualità i cui protagonisti siano giovani registi e giovani attori. Bigl. 10 euro, 065740170Piazza S. Maria Liberatrice 10