Salvatores: «Vorrei fare un film su Mick Jagger

Elena BenelliUn road movie tra Italia, Slovenia e Croazia: «Sarà la storia di una strana famiglia, con delle inaspettate svolte fantastiche, con Valeria Golino, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e un esordiente diciottenne che è il protagonista del film». Così Gabriele Salvatores parla del suo prossimo film (inizio riprese a fine agosto) aprendo la sedicesima edizione dell'Ischia Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera.«Mi piace lavorare con i giovani, l'ho scoperto sul set di Io non ho paura, non hanno filtri e sono naturali e spontanei» ha continuato il regista Premio Oscar per Mediterraneo. «Girerei volentieri un film su una rockstar, ma anche in quel caso vorrei fare qualcosa di particolare. Mi piacerebbe prendere le prime settanta pagine di Life, la biografia di Keith Richard, e far finire il film quando incontra un altro ragazzino a cui piace fare musica, Mick Jagger» ha poi concluso prima di affrontare l'argomento teatro: «Magari, ma dovrei trovare qualcosa di davvero interessante e di nuovo da fare»