Salvatore Veca, addio al filosofo e maestro di equità e giustizia

Un intellettuale, un ricercatore, uno studioso capace di impegno politico e civile, convinto come era che «l'ingiustizia si vince con la dignità e la bellezza». Sarà sempre ricordato come un maestro dal mondo della cultura e della politica per la sua riflessione sulla giustizia globale, Salvatore Veca, filosofo politico e accademico, morto ieri a Milano a 77 anni.

Nato a Roma nel 1943, Veca si era laureato in Filosofia a Milano con Enzo Paci e Ludovico Geymonat, e qui aveva iniziato la sua carriera accademica, che lo ha visto insegnare a Firenze e Pavia e tenere corsi a Cambridge e alla Sorbonne. In parallelo, ha portato avanti un'intensa attività editoriale a partire dalla direzione scientifica della Fondazione Feltrinelli, nel 1974, di cui era tuttora presidente onorario: «È stato per noi una guida appassionata - ha detto Carlo Feltrinelli - ci ha insegnato la filosofia, la politica, l'etica. E che dall'ombra di un eterno presente si esce credendo sempre nel confronto tra le idee e nel piacere della conoscenza».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA