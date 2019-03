Salvatore Garzillo

«Voglio vendicare le mie tre figlie morte nel Mediterraneo mentre arrivavano in Italia sul barcone». Così urla ai carabinieri Ousseynou Sy, detto Paolo, 47enne senegalese (ma di cittadinanza italiana), ovvero l'autista della società Autoguidovie che ieri mattina ha sequestrato 51 studenti della scuola media Vailati di Crema (Cremona) e tre accompagnatori dando fuoco all'autobus.

È stato fermato verso le 12, dopo una fuga di 40 minuti sulla strada Paullese all'altezza di San Donato Milanese, al termine di un inseguimento che ha costretto i militari a speronare il pullman per liberare i piccoli ostaggi oramai in preda al panico e catturate l'attentatore.

Tutto comincia quando l'autista carica gli studenti di seconda media dalla palestra, esterna alla scuola. Improvvisamente minaccia tutti con un coltello e una pistola (anche se questa non è stata trovata, cosparge di benzina l'abitacolo, ordina a un docente di legare i polsi dei ragazzi con fascette e sequestra i cellulari. Poi urla frasi sconclusionate ma dice chiaramente di voler raggiungere la zona di Linate per lanciare un monito a tutti. Uno dei ragazzini, il 13enne Rahmi, vede però un telefono a terra e per primo, con una mossa fuminea quanto efficace, lancia l'allarme.

Intanto, a scuola, tutti sono preoccupati: i ragazzi dopo due ore non sono tornati, vengono anche avvertiti i genitori. In pochi minuti due pattuglie dei carabinieri intercettano il bus e lo fanno fermare. «Da qui non esce vivo nessuno», urla il senegalese con cittadinanza italiana. Poi appicca il fuoco minacciando di far esplodere una delle due taniche che ha con sé.

Due militari lo distraggono e i colleghi infrangono i finestrini della porta posteriore per far uscire fumo e ragazzi: tutti infatti scappano, alla fine non ci sono feriti. Un miracolo. Solo lui è un po' ustionato a un braccio. Ora deve rispondere di incendio, resistenza, sequestro di persona e strage. Non ha pronunciato alcuna frase di matrice islamica e in procura escludono legami con l'Isis ma il procuratore Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, ha contestato l'aggravante terroristica «perché l'uomo ha commesso un gesto che ha creato panico nella popolazione». Durante l'interrogatorio Il 47enne ha detto ammesso la premeditazione e ha detto che aveva spedito già un video in Senegal. Non voleva far male ma lanciare un messaggio del tipo «Africa sollevati».

