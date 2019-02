Salvatore Garzillo

Troppo lenta e troppo poco incisiva la legge del tribunale per un reato come l'abuso su una bambina di 5 anni. Così il 35enne E.S. ha deciso di farsi giustizia da solo e lunedì pomeriggio ha sparato a Rozzano al presunto pedofilo: Antonio Crisanti, 63 anni, suo suocero, padre della sua ex compagna e nonno della bimba.

È stato il killer a raccontarlo al giudice durante l'interrogatorio di ieri pomeriggio, poche ore dopo essersi presentato alla caserma dei carabinieri di Rozzano assieme al proprio legale e al complice, A.M., un 27enne incensurato che lavora come manovale alla Fiera di Milano. Quest'ultimo avrebbe fatto da autista all'autore materiale, accompagnandolo sul luogo del delitto e scappando con lui in sella a uno scooter. Una vendetta privata per la quale, quando le auto dei carabinieri sono uscite dalla caserma per portarli in carcere, i parenti si sono messi ad applaudire.

L'agguato è avvenuto lunedì sera. I due hanno sorpreso la vittima nel parchetto accanto a un supermercato di Rozzano, hinterland di Milano. L'assassino ha urlato il suo nome in modo che il capannello di persone attorno si aprisse. Cinque colpi con una di calibro 9x21, quattro dei quali a segno. E.S. ha precisato agli inquirenti di aver incontrato la sua vittima per caso, escludendo così la premeditazione. Una versione che non convince i carabinieri e i pm Monia Di Marco e l'aggiunto Letizia Mannella, secondo cui i killer avrebbero girato un bel po' con lo scooter proprio in cerca dell'obiettivo.

Il 35enne non aveva paura di essere scoperto. Ha agito ben consapevole del suo destino. Del resto aveva fatto una promessa al suocero: «Se metti di nuovo piede a Rozzano...». Gliel'aveva giurata da quando era iniziata l'indagine sui presunti abusi sulla propria bambina. Episodi che sarebbero avvenuti durante l'estate, quando la figlia era stata affidata al suocero. Di recente la piccola aveva confessato quelle attenzioni particolari ed era stata ascoltata in procura in audizione protetta. Il nonno era stato iscritto nel registro degli indagati ed era tornato da alcuni parenti a Napoli per evitare di incontrare suo genero. La notizia aveva creato una spaccatura nella famiglia, in molti avevano consigliato a Crisanti di girare alla larga da Rozzano. Dopo alcuni mesi, forse, deve aver pensato che le acque si fossero calmate. Ha sottovalutato le parole del genero.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA