«Odio mia figlia, ho un rifiuto per lei. Mi conosci, annegherò lei e la picchierò di continuo. Non sopporto la sua voce... brutta scimmia. Faccio finta di darle da mangiare, ma la pizzico». A pronunciare queste parole d'orrore è la madre di Giulia, una bambina di tre anni e mezzo la cui unica colpa è avere un deficit cognitivo. La conversazione è stata intercettata dalla polizia locale di Milano durante l'indagine sui suoi genitori, due 29enni egiziani che hanno altri quattro figli. Sono accusati di aver maltrattato la piccola per mesi, forse per anni.

La vicenda inizia il 15 maggio, quando il padre porta la figlia all'ospedale Fatebenefratelli, dice che ha un dolore al braccio dovuto a una caduta accidentale. La radiografia rivela una frattura scomposta e altre 15 lesioni in stato di calcificazione risalente a settimane prima. I medici la trattengono in osservazione e due giorni dopo avvertono l'Unità tutela donne e minori.

La coppia è arrivata in Italia nel 2010, vive abusivamente a San Siro, non distante da quella via Ricciarelli dove il 22 maggio scorso Alijca Hrustic ha ucciso a botte il suo bambino di 2 anni. Il padre è muratore, la madre casalinga. Il suo unico compito era accudire i figli, ma le intercettazioni svelano tutt'altro. «Sono stanca e ho picchiato X e Y (altri due figli, ndr) per colpa sua. Mi conosci, la picchierò di continuo, l'annegherò». E ancora: «Ho fatto cose bruttissime che non puoi immaginare alla scimmia (il soprannome che le hanno dato, ndr) - dice in arabo al marito - le ho pure rotto il braccio. L'ho picchiata a morte. Lei capisce, lei sa tutto, ma è furba e viziata». A quel punto il marito risponde: «Allora la uccido». La donna replica: «Si, posso anche io, metto il veleno dentro il suo mangiare. Ho fatto cose bruttissime che non puoi immaginare, alla scimmia. Stai con lei, così capisci cosa passavo con lei. La scimmia è un grosso problema». «Me la mangio viva. Non sopporto la sua voce, brutta scimmia, sei una grande merda! Mi ha stancato tantissimo, questa scimmia», dice la madre, che riceve la soluzione dal marito: «Portala in bagno ora e strangolala subito. Chiudi il suo naso, così non respirerà più e falla finita».

Gli investigatori li hanno arrestati venerdì scorso mentre, assieme ai quattro figli, prendevano un bus da Centrale per raggiungere l'aeroporto di Malpensa. Avevano un biglietto di sola andata per l'Egitto. In quel momento la piccola era al sicuro in ospedale. In una conversazione avevano pianificato di rapirla, salvo poi decidere di eliminare il problema.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

