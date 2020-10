Salvatore Garzillo

Non c'è lieto fine in questa storia, per nessuno. Per Iushra Gazi, la ragazzina di 12 anni di origini bengalesi e affetta da autismo che il 19 luglio 2018 è sparita nel nulla nel bosco di Serle, nel Bresciano. Non ci sarà per i suoi genitori, che domenica hanno ricevuto la notizia che in una zona impervia di quell'altopiano delle Cariadeghe un cacciatore ha trovato teschio, piccolo, compatibile con quello di un bambino. Non ci sarà neppure per Roberta Ratti, l'educatrice che quella mattina aveva in custodia Iushra e altri ragazzini per una gita organizzata dalla Fobap, fondazione bresciana assistenza psicodisabili. Unica indagata per quella scomparsa, nei mesi scorsi ha patteggiato 8 mesi per omicidio colposo, chiudendo almeno il versante giudiziario di una vicenda straziante. La donna, descritta da tutti come la più esperta e preparata è definitivamente colpevole di una «negligenza e imprudenza» che la rende l'unica responsabile della sparizione della 12enne.

I resti ritrovati sono stati affidati all'Istituto di Medicina Legale di Brescia per accertare se siano davvero di Iushra, un passaggio determinante ma il cui esito è ritenuto dagli investigatori quasi superfluo. Neppure il più esperto di loro riesce a restare impassibile immaginando gli scenari che hanno portato alla morte della bambina. Quel tempo trascorso da sola in un bosco di notte, come una moderna e tragica Cappuccetto rosso.

Le ricerche erano andate avanti per settimane ma senza esito, fino all'altro giorno, quando un cacciatore si è imbattuto in quel teschio. «Nessuno mi ha avvisato, ora aspettiamo di capire se le ossa sono le sue - ha commentato Mdliton Gazi, il padre di Iushra - spero sempre possa essere viva mia figlia, da papà spero sempre possa tornare. Cosa è successo quel giorno ancora non l'ho capito». Non lo ha capito nemmeno la procura, che ha raccolto, trascritto e risentito mille volte la versione dell'educatrice. «Siamo scesi dal furgone per allestire il pic nic raccontò la Ratti - e lei si è allontanata leggermente. Un volontario l'ha ripresa subito e l'ha riportata indietro da noi». Ma poi è ripartita. «Quando ho capito che non sarei riuscita a raggiungerla, e che lei non voleva tornare indietro, ho chiesto aiuto ai ragazzi e ho chiamato il mio capo e la protezione civile».

Martedì 6 Ottobre 2020

