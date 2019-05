Salvatore Garzillo

La notte di Natale avevano svaligiato la villa a Trezzano sul Naviglio di un cinese di 37 anni, manager del colosso delle telecomunicazioni Huawei, portandosi via borse e preziosi per un valore stimato in quasi 120mila euro. E avevano rubato perfino i regali natalizi ancora impacchettati destinati ai due figli del manager, per poi donarli ai propri bambini. A distanza di mesi i carabinieri hanno arrestato l'intera banda di ladri, sei rom appartenenti allo stesso nucleo familiare e che hanno una grande villa a circa un chilometro da quella della vittima. In manette madre e padre, entrambi di 39 anni e con precedenti, due figli incensurati di 22 e 19, e due cugini di 21 (incensurato) e 39.

La famiglia è molto nota alle forze dell'ordine per truffe di alto profilo: la donna è stata latitante per 10 anni, nel curriculum criminale del marito (tra le altre imprese) c'è la vendita di una ditta di acciughe in Spagna di cui non era il proprietario. Colpi da centinaia di migliaia di euro che gli hanno consentito di avere un tenore di vita altissimo, come dimostrano l'abitazione e le supercar di proprietà. Ieri mattina i carabinieri di Corsico si sono presentati proprio alla villa di famiglia per notificare a quattro di loro il provvedimento firmato dal gip Perna. Gli altri due sono stati catturati a Cerro Maggiore, nell'hinterland di Milano, e a Pianezza, in provincia di Torino.

La sera della vigilia di Natale hanno forzato l'ingresso, caricato la refurtiva sulla Mini Cooper del padrone di casa per trasportarla alla loro vicina villa, senza però accorgersi che all'interno dell'auto c'era una telecamera. Dopo aver scaricato gli oggetti sono tornati a casa del manager per lasciare la Mini e in quel momento si sono resi conto della camera: l'hanno distrutta, convinti che bastasse per eliminare le immagini. Che invece erano già state inviate a un server.

