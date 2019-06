Salvatore Garzillo

In quell'ammasso di rottami accartocciato, col clacson bloccato e tutt'attorno le sirene dei mezzi di soccorso impazzite, l'unica traccia di vita era il pianto dell'unico superstite. Una voce sottile eppure penetrante. Sei mesi di vita e un'esistenza già segnata per sempre. Si è salvato grazie al seggiolino a cui lo avevano assicurato i suoi genitori, entrambi morti sul colpo nell'impatto avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Brescia nel tratto tra Casteggio e Voghera.

Giovani, appena 24 anni, Ebubekir Sulejman e la moglie Ezgona Mksuti erano macedoni originari di Skopje, ma vivevano in Francia, vicino a Lione. Viaggiavano di notte a bordo della Golf, stavano tornando a casa dopo una breve vacanza in Italia. Attorno alle 3 il conducente, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il rimorchio di un tir fermo in una piazzola di sosta. Gli uomini della Polstrada parlano di una tragedia resa ancor più insopportabile dalla sfortunata casualità dell'impatto con quel mezzo pesante. La parte anteriore dell'auto è sparita sotto il tir, spuntava solo la metà dalla portiera posteriore. Le cinture del seggiolino hanno retto, il piccolo è uscito illeso. I medici che lo hanno visitato dicono che le sue condizioni non sono preoccupanti e appena arriveranno i parenti più vicini sarà affidato a loro. Intanto resterà in ospedale, al sicuro.

Gli investigatori non hanno dubbi sulla dinamica dell'incidente: la mancanza di frenate sull'asfalto prima dell'impatto dimostrerebbe che il conducente non si è accorto dell'ostacolo, probabilmente perché si è addormentato. Evidentemente anche la passeggera aveva gli occhi chiusi in quel momento.

