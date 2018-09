Salvatore Garzillo Il muro di hashish era alto due metri e largo altrettanti,

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl muro di hashish era alto due metri e largo altrettanti, i mattoni erano 69 pacchi per un peso complessivo di una tonnellata e 100 chili e un valore di 11 milioni di euro sul mercato al dettaglio.La montagna di fumo scoperta dagli agenti della Narcotici di Milano era nascosta dietro una parete in un box di via Padova, nella periferia nord della città. Gli uomini della squadra mobile hanno dovuto abbatterla a martellate. Nella stanza segreta c'era anche mezzo chilo di cocaina (che vale 40mila euro) e un grosso e sofisticato gps-radar usato dalle navi d'altura. Un dispositivo che è la chiave per capire la rotta del carico. L'ipotesi degli investigatori è che la droga sia partita dal Nord Africa a bordo di un battello che ha utilizzato il radar proprio per evitare di incrociare altre navi lungo il percorso e poter arrivare senza problemi in uno dei porti italiani. Da lì, probabilmente Genova, ha continuato il viaggio su gomma fino al box della multietnica via Padova. Tutto destinato a un solo acquirente (su cui si indaga) che avrebbe rifornito il mercato del nord Italia e la piazza di Milano.L'indagine è iniziata poche settimane fa da una soffiata. «La nostra fonte ci aveva fatto il nome di un uomo, che guidava una Ford Focus e che frequentava zona Bonola. Nient'altro» ha raccontato il capo della sezione Narcotici, Domenico Balsamo. Le indicazioni sono bastate per individuare il sospettato principale: il magazzinir è un milanese di 44 anni con due precedenti risalenti al 1992 e al 1995. Per sette giorni lo hanno pedinato e lunedì sera lo hanno fermato in strada. In tasca aveva 6500 euro e le chiavi del box. All'interno c'erano 200 chili in bella vista, ma i poliziotti non si sono accontentanti e hanno sfondato la parete sul fondo che appariva di un colore diverso dalle altre.