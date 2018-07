Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore Garzillo«Erano animali, non so perché sia scoppiata la lite ma si sono accaniti contro il Betta. Tre di loro mi sembravano drogati, avevano 30 o 40 anni, spero che facciano anni di galera». È in questa frase riferita alla polizia la sintesi dell'aggressione a Niccolò Bettarini, il 19enne figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura, ferito con undici coltellate davanti a un locale di Milano poco prima dell'alba di domenica. I sospettati sono quattro, nelle prossime ore potrebbero essere fermati per lesioni gravi o tentato omicidio.A descrivere la scena è stato uno dei suoi amici, a cui si deve buona parte della ricostruzione di quanto accaduto all'esterno dell'Old Fashion, in viale Alemagna, una delle tappe obbligate della movida milanese. Niccolò è molto conosciuto lì. Il proprietario Roberto Cominardi ha escluso che sia stato allontanato dalla discoteca per una rissa scoppiata all'interno. Racconta invece che il ragazzo è rimasto fino alla chiusura chiacchierando con alcuni dipendenti e che più di una delle 33 telecamere installate lo hanno filmato «mentre passa accanto a delle persone che stanno litigando, le guarda e si allontana». Quelle stesse persone che poi «prendono la sua stessa direzione in viale Alemagna».Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, Bettarini sarebbe stato ferito nel tentativo di proteggere un conoscente dall'aggressione di almeno tre uomini che ai testimoni sono sembrati italiani. La vittima iniziale era il figlio di un maggiore della guardia di finanza che alcune settimane fa ha discusso animatamente con un gruppo di persone e che sabato notte è stato affrontato nuovamente e preso a schiaffi davanti a un chiosco notturno che vende panini, a un centinaio di metri dalla discoteca. Niccolò era in compagnia della fidanzata, la modella brasiliana sua coetanea Michelly Sander, ha assistito alla scena ed è intervenuto in suo soccorso, ma durante la colluttazione è stato colpito con undici fendenti sferrati con un coltello di piccole dimensioni: tronco, addome e mano. Trasportato in codice rosso al Niguarda, è stato giudicato fuori pericolo. L'unica preoccupazione è la lesione al tendine dell'avambraccio per cui oggi sarà operato.Intanto sono moltissime le manifestazioni di affetto per il 19enne, che su Instagram ha oltre 90mila follower e che spesso condivide i video dei suoi allenamenti in una squadra locale di Londra, dove gioca e studia.riproduzione riservata ®