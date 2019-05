Salvatore Garzillo

È nato da 48 ore ed è già in crisi di astinenza da eroina. Perché l'ha assunta tutti i giorni, per nove mesi, ogni volta che sua madre si inoltrava tra gli alberi con la siringa nel pugno. Il piccolo è nato nella notte tra domenica e lunedì in una fatiscente cascina ai margini del tristemente famoso boschetto di Rogoredo, l'area verde a ridosso di Milano diventata negli ultimi anni una delle più grandi piazze di spaccio d'Italia.

La madre si chiama Elnara, ha 28 anni ed è ucraina. Ha avuto le doglie subito dopo l'ultimo buco, ed ha partorito da sola, al buio, in mezzo a un cumulo di sporcizia. In quell'angolo di disperazione le mille luci di Milano non arrivano. Una sua connazionale ha chiamato i soccorsi, mamma e piccolo sono stati portati in ospedale a sirene spiegate. Sono salvi entrambi, ma proprio durante gli esami alla clinica Mangiagalli è emersa la problematica del piccolo, ovvero i classici sintomi dell'astinenza da eroina. I medici sono ottimisti: nelle prossime tre o quattro settimane dovrebbe riuscire ripulire il neonato grazie alle terapie specifiche. Quali conseguenze avrà sulla sua vita, sulla sua tendenza alla dipendenza e altri aspetti, nessuno può saperlo. Del resto per nove mesi ha assunto parte delle dosi che la madre ha comprato e consumato proprio nel boschetto, in quell'area di fantasmi con la siringa nel braccio che politica e servizi sociali non riescono a recuperare.

In attesa che madre e figlio si riprendano, dalla comunità di San Patrignano fanno sapere di essere pronti ad accoglierli gratuitamente per tentare di offrire una vita nuova alla prima, e una vita dignitosa al secondo. «Una ragazza che partorisce nel bosco di Rogoredo è il simbolo della disperazione massima a cui può portare la tossicodipendenza» commenta Antonio Boschini, responsabile terapeutico della comunità fondata da Muccioli nel 1978.

22 Maggio 2019

