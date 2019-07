Salvata in mare dal maresciallo dei carabinieri

La corrente forte stava per portarla alla deriva, facendola affogare. Ma il suo angelo custode è stato un carabniere fuori servizio. Attimi di paura ieri sul litorale di Anzio. Una donna 50enne di Velletri ha rischiato di esser trascinata via dalle correnti mentre nuotava nello specchio d'acqua adiacente al lido Riva Azzurra. Fortunatamente, grazie all'intervento di un maresciallo dei carabinieri che si trovava lì con il figlio, la donna è stata tratta in salvo.

Il maresciallo allertato dalle urla delle cinquantenne si è gettato in acqua ed è andato in suo soccorso. Poco dopo, rientrati a riva, il militare ha accusato un lieve malore ma è stato dimesso in poche ore dall'ospedale in cui era stato trasportato per accertamenti. Nessun allarme, invece, per la donna che, affermando di stare in buone condizioni di salute, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

