Salva Roma, decisione sospesa Oggi megavertice in commissione

Flavia Scicchitano

Ieri in commissione bilancio tutto si è bloccato. E oggi è atteso il parere che rinvierà il decreto alla camera per il voto di mercoledì. Il Salva Roma è sempre più un giallo. «Se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito. La nostra pazienza è finita». È duro il commento di Virginia Raggi sull'empasse sul Salva Roma. Il provvedimento, fortemente voluto dalla giunta M5s con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, dovrebbe assicurare un salvagente alla casse della Capitale tramite l'accollo di una parte del debito storico del Comune allo Stato.

Rischia però di non passare nel decreto Crescita in discussione nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, primo banco di prova per la tenuta del governo giallo verde. La norma sulla gestione del debito di Roma ha infatti aperto un nuovo fronte di scontro tra M5s e Lega. E' il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad aver frenato fin da subito la formulazione voluta dai pentastellati: «Ci sono tanti Comuni in dissesto, in pre-dissesto - spiegava il vicepremier a fine aprile - noi vogliamo aiutare i cittadini romani, i cittadini catanesi, alessandrini, savonesi: lo faremo con un provvedimento ad hoc per tutti i Comuni». Una posizione di forza, vista anche la debolezza dei grillini dopo il voto delle elezioni europee, che potrebbe portare anche i vertici del M5S ad accettare lo stralcio del Salva-Roma.

«Sul Salva Roma voglio dire solo poche parole. Rispetto per Roma. No agli interessi delle banche», ha commentato l'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti. «Il Salva Roma non è una questione d'opinione. L'allarme è suonato già da tempo e il governo è chiamato a dare risposte urgenti. La Capitale è sempre più sofferente per qualità della vita, legalità, sicurezza e servizi sociali non adeguati. I M5S si scoprono sempre e tardi, figli diseredati dall'Esecutivo a guida Di Maio», afferma Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

«Sono passati quasi due mesi dall'annuncio della sindaca Raggi sull'emendamento del governo relativo Salva-Roma. Tra uno stralcio ed un rinvio - fa eco il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi - la norma preannunciata dal M5S non prende ancora corpo. Salvini non contempla il primato della capitale e la riduce alla stregua di un qualsiasi comune della penisola. Il ricatto leghista ha gioco facile contro il Campidoglio dove il M5S è impegnato nell'ennesimo inconcludente rimpasto di giunta per includere nella compagine grillina il trombato di turno».

riproduzione riservata ®

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA