Salute mentale è arrivato il Libro Bianco

MILANO - L'Italia è il ventesimo Paese in Europa per la spesa dedicata alla salute mentale (3,5% della spesa sanitaria totale rispetto al 8-15% degli altri del G7), eppure i costi diretti e indiretti legati a questa patologia sono molto elevati. I risultati di una nuova indagine (oltre 300 pazienti italiani con depressione maggiore resistente al trattamento), evidenziano costo medio sanitario di 2.612 euro per ogni paziente.

Inoltre le giornate di lavoro perse ogni anno sono mediamente 42, circa un giorno a settimana. I costi indiretti possono essere stimati a 7.140 euro (media nazionale), pari a circa il 70% del costo totale della patologia. Se ne è parlato a Milano all'incontro Depressione sfida del secolo, verso un piano nazionale per la gestione della malattia, organizzato da Janssen e da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, nel corso del quale è stata simbolicamente firmata da tutti i relatori una copia del primo Libro Bianco sulla Salute Mentale in Italia. Nel 2020 verrà portato all'attenzione delle Istituzioni delle principali Regioni italiane.(A.Cap.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

