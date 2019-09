Salute, bene da difendere

Antonio Caperna

ROMA - Disponibilità di Centri d'eccellenza, possibilità di scelta tra le diverse strutture presenti nella Regione, standard elevati della chirurgia. Ma anche la competenza dei medici e degli infermieri, qualità degli spazi, chiarezza delle informazioni sia nella fase della diagnosi che durante la terapia. Sono alcune delle motivazioni con le quali i pazienti oncologici e onco-ematologici promuovono l'assistenza sanitaria della Regione Lazio, secondo l'indagine «Le patologie oncologiche: il punto di vista dei pazienti e dei cittadini del Lazio».

La ricerca, che ha coinvolto in modo parallelo un campione di pazienti e cittadini, è stata realizzata dall'Istituto Ipsos insieme a Salute Donna Onlus e le Associazioni del Gruppo La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere, impegnate a favorire il miglioramento dell'assistenza e della cura dei pazienti oncologici e attive nel Lazio: AIPaSiM Associazione Italiana dei Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, APAIM - Associazione Pazienti Italia Melanoma, L'Arcobaleno della Speranza, L'albero delle molte vite, NET Italy e Salute Donna. Il Lazio, con oltre 265mila le persone che convivono con un tumore (quasi il 9% del dato nazionale) e con 33.850 nuovi casi registrati, è il primo capitolo di una serie di indagini che il Gruppo promuoverà in diverse Regioni italiane, per misurare la percezione dei malati con tumore e dei cittadini rispetto all'offerta erogata dai Servizi sanitari regionali.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dall'indagine Ipsos con le Associazioni nell'ambito del progetto che portiamo avanti con altre 24 Associazioni, per contribuire a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti oncologici, e sulla base dei 15 punti dell'Accordo di Legislatura 2018-2023», dichiara Annamaria Mancuso, Presidente Salute Donna Onlus.

