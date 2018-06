Saluta il nonno dal balcone lo vede morire investito

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèÈ stato investito e ucciso, sotto gli occhi della nipotina che in quel momento si trovava in balcone, da un'auto che aveva sbandato all'improvviso. Aveva 81 anni Armando Cavallaro Ferrante, residente a Ciampino, che stava attraversando per andare a gettare l'immondizia nei cassonetti a pochi metri da casa. La tragedia ha lasciato sotto choc sia la ragazzina, sia i vicini di casa dell'uomo, che hanno assistito al tragico incidente.A investire l'anziano, nella prima serata di domenica scorsa, è stato un giovane di 21 anni, che stava consegnando delle pizze alla guida di una Fiat 500 Young di colore blu. L'auto, per ragioni ancora da chiarire, ha sbandato, forse dopo aver colpito un muretto o un marciapiede, ed ha investito in pieno l'81enne, all'altezza di via San Paolo della Croce a Ciampino. Il ragazzo è subito sceso dalla vettura per prestare soccorso e chiamare l'ambulanza ma l'anziano, trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, è deceduto nella giornata di lunedì. Il 21enne, dopo la morte dell'uomo, è stato quindi denunciato d'ufficio per omicidio stradale e si è visto confiscare la patente e l'automobile incidentata, come previsto dalla legge.Altri gravi incidenti hanno funestato le pericolose e dissestate strade di Roma e dintorni. Ieri mattina, verso le 8.30, una donna di 82 anni è stata investita sulle strisce da una Volkswagen Polo in via della Grande Muraglia, al Torrino. La donna, ferita in maniera grave, è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Sant'Eugenio. Al volante dell'auto, che viaggiava a velocità moderata, c'era una 29enne che si è fermata a prestare soccorso e, dopo i rilievi, è andata a visitare la donna in ospedale. Nel pomeriggio, invece, uno scooter guidato da un 26enne è stato colpito da un camion in via Nomentana, all'altezza di via di S. Alessandro zona Centrale del Latte: il giovane è morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza.riproduzione riservata ®