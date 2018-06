Salta l'accordo sui migranti, Salvini esulta

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliNiente accordo, saltano le nuove norme sull'immigrazione proposte a Lussemburgo durante il vertice dei ministri dell'Interno. Sul tavolo c'era la ventilata revisione del regolamento di Dublino che, di fatto, prevede che la domanda di asilo sia esaminata da un solo Stato membro, quello di primo ingresso. Una regola che affolla i centri di identificazione dei paesi del Mediterraneo, in particolare Italia e Grecia. Almeno sette paesi avrebbero contestato la proposta di riforma, ma l'opposizione più dura è venuta, anche se per ragioni diverse, dall'Italia e dai paesi del blocco Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia). La proposta bocciata non prevedeva quote di ripartizione obbligatorie per i richiedenti asilo ma solo che gli stati membri che non vogliono accogliere i migranti possano versare soldi (30-35mila euro per ogni richiedente asilo rifiutato) agli stati che invece si occupano dell'accoglienza. «La controriforma avrebbe penalizzato l'Italia ha esultato Salvini Altri paesi la pensano come noi. Adesso faremo una nuova proposta».Un nuovo round si giocherà a fine mese, nel Consiglio europeo. E in vista di quell'appuntamento il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte auspicando che l'Italia «contribuisca a gettare un ponte» tra le istituzioni Ue per favorire uno «spirito di cooperazione che consenta una riforma pragmatica» del sistema d'asilo. Ma per molti la riforma è ormai fallita: Herbert Kickl, esponente dell'ultradestra austriaca, chiede addirittura di blindare le frontiere esterne.riproduzione riservata ®