Salta in aria una palazzina Un morto e 3 case evacuate

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUn morto, un'abitazione quasi completamente distrutta e le tre adiacenti dichiarate inagibili: è questo il bilancio di una violenta esplosione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì a Santa Marinella, sul litorale romano. Dopo aver vissuto una nottata di autentico terrore, ora diverse famiglie residenti nella zona sono state costrette a lasciare le loro case.«In questo momento, però, pensiamo a quanto siamo fortunati ad essere ancora vivi», assicurano coloro che sono riusciti a scampare alla tragedia.A causare la deflagrazione, al primo dei due piani di una villetta a schiera in via dei Gladioli, secondo le prime indagini, sarebbe stata con ogni probabilità una fuga di gas dovuta ad una bombola, che ha provocato il crollo di gran parte dell'edificio e il danneggiamento di quelli vicini. L'esplosione, avvenuta pochi minuti prima delle 2.30 di notte, ha causato la morte di un uomo di 63 anni, Ermanno Raffi, residente nella villetta e il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato dopo alcune ore. L'uomo divideva la casa con il fratello più giovane, scampato alla tragedia perché in quel momento non si trovava nell'edificio, di cui ora resta stabilmente in piedi solo una parete divisoria portante.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Santa Marinella, Civitavecchia e Cerveteri, che hanno impiegato ore per mettere in sicurezza tutte le abitazioni coinvolte e spegnere le fiamme provocate dall'esplosione, prima di rinvenire il corpo carbonizzato del 63enne. Sul posto, contemporaneamente, sono giunti anche i carabinieri e il personale del 118, che hanno assistito tutti i superstiti della tragedia, non feriti ma ancora provati dalla terribile esperienza.«Siamo vivi per miracolo, ci sono state varie esplosioni, tutte in sequenza. Pensavamo che la nostra casa crollasse da un momento all'altro», hanno dichiarato, ancora sotto choc, i vicini di casa. Uno di loro è certo di essere scampato per puro caso alla tragedia: «Stavo vedendo la tv in salone, era tardi ma non ero ancora andato a dormire, quando ho sentito il botto e mi sono ritrovato il muro che separa le due villette all'interno della mia camera, ha schiacciato tutto il letto». Le loro abitazioni, adiacenti alla villetta distrutta dalla deflagrazione, sono state tutte dichiarate parzialmente inagibili dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco: in particolare, sono cinque gli appartamenti che dovranno essere lasciati vuoti e più di una famiglia ora ha bisogno di trovare una nuova sistemazione. Ciò che resta della villetta al civico 20 di via dei Gladioli è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti.riproduzione riservata ®