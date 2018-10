Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salgono da 160 a quota 440 gli scooter elettrici eCooltra in sharing a Roma, con un nuovo motorino modellato in base alle richieste degli utenti romani. A fare il punto della situazione attuale e degli scenari futuri dei mezzi elettrici in condivisione nella Capitale, ieri mattina, è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme ai vertici di eCooltra, all'assessore Linda Meleo e al presidente della commissione Trasporti Enrico Stefàno.Dopo i primi 18 mesi nella Capitale l'azienda ha voluto ampliare sia il suo parco mezzi, sia l'area coperta che si spinge sempre più in periferia. «I cittadini sono riusciti a comunicarci quello che volevano: ricevere gli scooter nelle periferie e noi abbiamo allargato l'area noleggio; scooter nuovi che meglio si adattassero a Roma e abbiamo introdotto un nuovo modello più scattante, con una ruota più grande e un ammortizzatore più prestante per viaggiare sui sampietrini. Ci hanno chiesto una nuova app e l'abbiamo presentata», ha spiegato Maurizio Pompili country manager per l'Italia del gruppo. Con i mezzi è già possibile entrare in tutte le Zone a Traffico Limitato di Roma così come nel Tridente. Raggi ha tenuto a sottolineare come il nuovo scooter a trazione elettrica, Askoll, sia completamente made in Italy:(P. L. M.)