Salgono a 12 le città cinesi direttamente connesse con la Capitale. Aeroporti di Roma ha infatti annunciato l'avvio di tre nuove destinazioni da Fiumicino verso la Cina.

Tra maggio e luglio, dall'aeroporto Leonardo da Vinci, partiranno collegamenti diretti con altrettante nuove destinazioni cinesi, anche in virtù dell'arrivo a Fiumicino di una nuova compagnia aerea, la Sichuan Airlines. Shenzhen, Chengdu e Hangzhou sono le nuove città della Greater China direttamente collegate con l'aeroporto di Fiumicino e Adr sottolinea come lo scalo romano «si conferma tra i leader in Europa per numero di destinazioni servite e di vettori attivi».

Nel dettaglio, dal 25 giugno la Sichuan Airlines opererà un nuovo collegamento Italia-Cina con un volo diretto per Chengdu tre volte a settimana. Ancora prima, arrivano altre due novità di rilievo: dal 30 maggio la Hainan Airlines aprirà un volo diretto per Shenzhen, che opererà due volte alla settimana, mentre il 12 giugno Air China darà il via al collegamento con Hangzhou con un volo operato tre volte a settimana. Del resto nel 2018 le sei compagnie aeree operanti tra Roma e la regione del colosso asiatico hanno fatto il pieno di passeggeri trasportati, pari a 760.000, con una crescita del 60% rispetto al 2014.

