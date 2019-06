SALDI CONGELATI

Lorena Loiacono

Negozi che chiudono e serrande che non apriranno mai più. Quest'anno neanche i saldi potranno risollevare il mercato: arrivano troppo presto, rispetto al maltempo che è stato impietoso. A Roma il commercio è in crisi da anni ma il colpo di grazia, questa volta, glielo ha dato il maltempo: la bella stagione che non è mai decollata, gli impermeabili e le scarpe chiuse che non hanno mai lasciato spazio ai vestitini a fiori o ai sandali all'ultimo grido e i capi della nuova collezione che restano sugli scaffali dei negozi. Con conseguenze inevitabili per i commercianti che contano le perdite giorno dopo giorno.

E tra un mese, il 6 luglio prossimo, come previsto da regolamento regionale dovranno partire i saldi di fine stagione. «Ma quale fine stagione, se di fatto non è mai iniziata? - chiede Valter Giammaria, il presidente di Confesercenti di Roma - abbiamo perso tutte le vendite di aprile e maggio. La fine stagione dovrebbe arrivare a fine agosto per l'estate e a fine febbraio per l'inverno. Purtroppo i commercianti di Roma tra abbigliamento, scarpe e intimo hanno perso qualcosa come il 35% delle vendite. Con picchi che superano anche il 50%. Parliamo di milioni di euro e di centinaia di posti di lavoro. Un dato allarmante che si concretizza con la chiusura, negli ultimi mesi, di 350 negozi romani solo nel campo dell'abbigliamento. Non solo, abbiamo anche un ulteriore 30% di negozi che hanno avuto il cambio di titolare. Vale a dire che sempre più persone si stanno arrendendo, lasciando il mercato. Ed è una perdita enorme. Il risultato infatti è sotto gli occhi di tutti: da viale Marconi a Via Nazionale, passando per via Tuscolana e via Appia si vedono sempre più serrande abbassate. Negozi chiusi e insegne spente che rendono buia tutta l'atmosfera intorno. In tutti i sensi.

«Subiamo la crisi economica da anni - continua Giammaria - ma da ora anche il commercio online con cui non possiamo competere visto che i negozi pagano le tasse, i grandi siti per le vendite no: dovrebbe arrivare in Italia una regolamentazione su questo aspetto, altrimenti siamo destinati tutti alla chiusura». E non è solo un modo di dire: solo a Roma, infatti, sono ben 10mila le serrande abbassate. Locali commerciali che una volta, quando erano aperti, contribuivano a tenere viva la città, dando posti di lavoro.

