Salaria, travolto da un furgone: è la vittima numero 86 del 2021

Emilio Orlando

La vita di un altro centauro è stata spezzata sulle strade della Capitale. Ieri mattina, circa mezz'ora prima delle ore 8, il 53enne Emanuele Simeone (residente a Monterotondo) è morto sul colpo dopo che un furgone Fiat Iveco lo ha tamponato, provocandone la caduta sull'asfalto. La tragedia è avvenuta su via Salaria all'incrocio con via Angelo Banti, nel quartiere della Marcigliana.

Da una prima ricostruzione degli agenti del gruppo Nomentano della Polizia locale, la dinamica è apparsa da subito abbastanza chiara. Uno dei due mezzi coinvolti nell'incidente non avrebbe rispettato l'obbligo di dare precedenza. Alla guida del furgone c'era un autista originario delle isole di Capoverde, che si è fermato a soccorrere la vittima. Inutili i tentativi rianimare il motociclista da parte dei sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo.

L'incidente mortale fa salire a 86 il numero delle vittime della strada a Roma e nel suo hinterland. Addirittura, dall'inizio del mese di novembre, sulle arterie romane ci sono state 14 vittime tra pedoni, motociclisti e automobilisti. Una scia di sangue iniziata con la morte della giovane Federica Ciambella, avvenuta in via di Lunghezzina. mentre stava andando a lavorare a bordo di un Suv. Poi un'inarrestabile sequenza di morte e feriti, sia su strade urbane che su arterie di grande comunicazione. Una strage.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA