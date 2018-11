Sala bacchetta il presidente: «Era un'uscita da evitare»

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Non mi pare che ci sia un tempismo straordinario da questo punto di vista. Probabilmente si poteva anche evitare». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le polemiche tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il Governo sulla riforma del Comitato olimpico italiano, a margine di un incontro sui Mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina nel 2021. «Detto ciò, è difficile per me giudicare i motivi che hanno portato a questa situazione - ha aggiunto Sala -. Però prendo come positiva la dichiarazione di Salvini e la condivido. Lui dice che in vista della candidatura olimpica prima le amministrazioni locali devono cercare di trovare i fondi al loro interno e dalle aziende, il resto lo metterà il governo. Mi sembra una cosa di buon senso». Una apertura importante che conferma come la corsa di Milano-Cortina per i Giochi 2026 può essere davvero vincente. «Il tema dei soldi - ha poi concluso Sala - è molto limitato e abbiamo tanto tempo per coinvolgere aziende e sponsor». L'11 gennaio prossimo a Tokyo c'è la consegna ufficiale al Cio dei progetti delle candidate. Evidente il messaggio di Sala: non disturbate il conducente. (M.Lob.)