Sakari Oramo

Emanuel Ax

PARCO DELLA MUSICA

Secondo appuntamento con il pianista Emanuel Ax che sarà ospite insieme al finlandese Sakari Oramo (foto) che torna a dirigere Orchestra e Coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. In programma Sibelius Snöfrid, Beethoven Concerto per pianoforte n. 1, Sibelius Sinfonia n. 1

Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 19,30; domani alle 20,30, sabato alle 18; bigl. da 19 a 52 euro

auditorium.com

Federico M. Sardelli

Modo Antiquo

TEATRO ARGENTINA

Fra i massimi esperti dell'opra di Antonio Vivaldi, insieme al suo ensamble: fra Sonate e concerti celebri, affiancati ad alcune rarità, un concerto-rea- ding tratto dal romanzo storico L'affare Vivaldi dello stesso Sardelli, premio Comisso 2015, per seguire l'affascinante percorso dell'enorme patrimonio musicale

del Prete Rosso.

Largo di Torre Argentina 52, oggi alle 21, bigl.

da 7 a 23 euro, filar

monicaromana.org

Josep Maria Mirò

SPAZIO DIAMANTE

Il celebre drammaturgo e regista catalano presenta il suo ultimo libro Teatro in occasione dell'allestimento italiano del suo spettacolo Il principio di Archimede. Partecipano all'incontro il regista Angelo Savelli e gli attori Giulio Maria Corso, Monica Bauco, Riccardo Naldini e Samuele Picchi. Lo spettacolo andrà in scena da oggi (ore 21) al 17/03.

Via Prenestina 230b, oggi alle 12.30, 0627858101

