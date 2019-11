Sakamoto-Noto

PARCO DELLA MUSICA

Ryuichi Sakamoto e Alva Noto, duo d'inarrestabili sperimentatori torna a esibirsi a Romaeuropa, chiudendo l'edizione 2019 del festival, con una nuova performance, Two, di piano e musica elettronica.

V.le P. de Coubertin 30,

domanica alle 21,30,

auditorium.com

Derrik May

CIRCOLO ILLUMINATI

Live il producer (etichetta Transmat) che è tra i fondatori del genere techno insieme a Kevind Saunderson e Juan Atkins.

Via G. Libetta 1, domani dalle 23, 10 euro, 3277615286

Ariete

PIERROT LE FOU

17enne cantautrice romana, ha da poco pubblicato il suo primo pezzo, dove mostra la bellezza della sua voce, la grande capacità di scrittura e una (anagraficamente) inattesa esperienza in musica.

Via Macerata 58, oggi alle 22, 3 euro con tessera

