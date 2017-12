Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lego, tra mattoncini e minifigure, ma anche Playmobil, Barbie, puffi, Mini Pony, Risiko e altri fino ad arrivare ai videogame. Sono alcuni personaggi e titoli che hanno fatto la storia di gioco e giocattolo i protagonisti del nuovo saggio di Valeria Arnaldi Lego e altri giocattoli. Le idee che l'arte ha rubato ai bambini, appena pubblicato da Ultra, che analizza i giocattoli divenuti vere e proprie icone, in particolare quelli più diffusi tra gli anni 60 e '80, raccontandone la storia e l'ingresso nel mondo dell'arte come soggetti - e strumenti - di dipinti, sculture e installazioni, dai lavori in stile Lego di Stefano Bolcato alle sculture di mattoncini di Nathan Sawaya, dall'Ultima Cena rivisitata con le Barbie da Catherine Théry ai ritratti Playmobil di Pierre-Adrien Sollier. Il primo studio approfondito sul giocattolo come icona pop.