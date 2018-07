Sacerdote sorpreso in auto con una bimba di 10 anni

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiUn passante ha visto l'uomo seminudo dentro l'auto con a bordo una bambina, nel parcheggio posto sul retro di un supermercato. Non ha avuto dubbi su quanto stava accadendo nell'abitacolo. Così ha afferrato il telefonino componendo il numero delle forze dell'ordine.Nella vettura, insieme con la piccola, c'era un anziano sacerdote. Lei di appena 10 anni d'età, lui di 70. L'abito talare avrebbe scatenato una reazione violenta da parte di alcuni cittadini, che hanno provato a farsi giustizia da soli. Un linciaggio che solo l'arrivo dei carabinieri avrebbe evitato: erano le ore 22 in viale del Pino a Calenzano, vicino Firenze. L'arresto insomma ha salvato il prete da conseguenze molto violente.Il sacerdote, don Paolo Glaentzer, è di origini altoatesine. Non sarebbe stato incardinato nel clero toscano ma fa parte di una parrocchia della zona: dopo l'interrogatorio, il procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi gli ha contestato un'accusa terribile: violenza sessuale.Decisamente arduo il compito degli avvocati difensori Filippo Bellegamba e Valeria Fontana, anche perché ci sarebbero stati altri incontri in auto con la bambina. Secondo indiscrezioni, durante il primo interrogatorio il prete avrebbe parlato di una «relazione affettiva» con la bambina e che sarebbe stata «sempre lei a prendere l'iniziativa».Gli abusi sarebbero avvenuti nella sua auto durante il tragitto tra la parrocchia e la casa della bambina, che fa parte della parrocchia del sacerdote finito sotto accusa. La piccola avrebbe avuto necessità di assistenza per la situazione disagiata della famiglia d'origine. I frequenti incontri con il prete 70enne sarebbe ro stati giustificati quindi in questo modo.Le indagini ovviamente sono ancora in corso da parte dei carabinieri di Signa con il coordinamento della Procura. Sul luogo della presunta violenza, oltre ai militari, sono intervenuti anche sanitari del 118 per soccorrere sia la piccola vittima che alcune persone rimaste lievemente ferite in seguito al parapiglia. Per la bambina, seguita da tempo dai servizi sociali, è stato disposto un sostegno psicologico.riproduzione riservata ®