Sacchi nella storia: è il terzo miglior tecnico di sempre

Fabrizio Ponciroli

MILANO - France Football si è divertita a stilare la classifica dei migliori allenatori della storia del calcio. Per dar vita alla preziosa graduatoria, sono stati presi in considerazioni diversi fattori, tra i quali, oltre al palmares di ogni singolo allenatore, personalità, durata della carriera e impatto delle proprie idee sull'evoluzione del gioco. Non per caso, al primo posto, c'è Rinus Michels, il padre del famoso calcio totale dell'Ajax e della nazionale orange. Alle sue spalle un altro gigante come Alex Ferguson, leggenda del calcio inglese e, nello specifico, del Manchester United.

Complimenti all'Italia che si è ben difesa, confermando di essere patria di grandi tecnici. Sul gradino più basso del podio spicca il nome di Arrigo Sacchi, l'artefice del Grande Milan, capace di stupire in Italia e, soprattutto, in Europa. Nella graduatoria dei migliori 50 allenatori di sempre, sono presenti tanti altri tecnici nostrani. All'ottavo posto, ecco Carlo Ancelotti. All'attuale condottiero del Napoli, è stata riconosciuta la sua grande abilità nel vincere, come confermano le tre Champions League conquistate con Milan (due) e Real Madrid (una).

In 12a posizione brilla il neo ottantenne Giovanni Trapattoni, icona del calcio italiano. Quattro gradini più in basso, Marcello Lippi, Campione del Mondo nel 2006 e primo attore dell'ultima Champions League bianconera. Nereo Rocco, l'uomo del catenaccio si piazza al 19esimo posto.

Leggermente più indietro Fabio Capello (21esimo). Da notare anche la presenza di Antonio Conte, classificatosi al 49esimo posto ma con ancora tanti anni di carriera davanti a sé.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA