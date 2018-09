Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina QuartieriUna volta ogni tre settimane Anna incontra l'amante, che è anche suo complice. Poi, per 21 giorni, i due scelgono di non parlarsi, vedersi, sfiorarsi. Alba, quasi trentenne, capelli corti biondi e occhi verdi, siede davanti allo schermo di un pc, dove appare il volto di un adolescente come tanti. Accanto a lei, nell'ufficio della Direzione investigativa della Polizia di stato, c'è Paolo Petti, il titolare dell'indagine. Sara aspetta. Rannicchiata nella sua auto. È quello che le riesce meglio. È stato il suo lavoro per anni. Parte da qui la narrazione di Sbirre, il noir scritto per Rizzoli da Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni. Un libro in cui le protagoniste sono poliziotte maledette in bilico tra il bene e il male: sedotte dalla vendetta, le donne in divisa dei tre maestri della letteratura nera italiana, chiudono casi e regolano conti da sole, sprezzanti dei ruoli femminili socialmente consolidati. Tra corruzione, stupri, omicidi e odiatori nel dark web, le storie, ricche di colpi di scena, appassionano il lettore, trasportandolo prima nel Nordest italiano, poi a Roma e a Napoli. E considerando i precedenti successi editoriali degli autori, come Romanzo criminale di De Cataldo, chissà che il noir non abbia già conquistato un lettore regista. Magari donna.riproduzione riservata ®