Sabrina Quartieri Una buona forchetta con il debole per gli affettati. È

Una buona forchetta con il debole per gli affettati. È tradizionalista la nipote più bella d'Italia, ma anche atipica come Miss. Perché Carolina Stramare, vincitrice dell'80esima edizione dello storico concorso di bellezza, è amante della buona tavola e non si trattiene, tanto meno quando sono in ballo pane e salame, o con il prosciutto. Per questo a Explora, il Museo dei bambini di Roma che ha ospitato una sfida a colpi di merende tra nonni e nipoti vip per tanti piccoli assaggiatori, la Miss non si è fatta attendere.

All'appuntamento che si è tenuto alla vigilia della Festa dei nonni, celebrata oggi 2 ottobre, Carolina ha raccontato che Miss Italia 2019 ha una nonna tradizionalista dal cuore tenero e un nonno viaggiatore per professione, che le ha sempre preparato piatti orientali, anche quando era bambina: «Da allora mangio un po' di tutto», ha raccontato la bella ventenne che oggi, con i nonni, ci va a fare gli aperitivi.

A Explora, per preparare le merende, Carolina si è unita alla signora Rosetta, star di Casa Surace, l'esilarante famiglia del web che ci fa venire fame con i video su Youtube dedicati alle ricette del Sud: «Al Nord i bambini sono tutti un po' sciupati. Preparate le merende, magari un panino con la frittatina o con il caciocavallo», ha suggerito, con il benestare dei nipoti Daniele e Ricky, nonna Rosetta. E se, alla fine, è stata lei a rubare la corona a Miss Italia 2019 (d'altronde è impossibile batterla, quando si tratta di cibo da preparare), a vincere il titolo di tavolo più frequentato è stato quello di Maurizio Mattioli.

In veste di nonno cuoco «un po' frescone, credulone e che magna forte», l'attore comico ha distribuito pane e salame, o assaggi con la nutella, a tutti i bambini, anche ai più paffutelli. Come Robert, che con aria sconsolata e triste, ha confidato di essere a dieta e di poter mangiare solo pomodoro o frutta: «Robert, oggi non si fa nessuna dieta. Tieni, prendi questo panino col salame», gli ha detto Mattioli, pensando forse al suo di nipotino, un terremoto di soli otto anni. Allora, buona merenda a tutti. Da nipoti e nonni vip invitati a partecipare a questa insolita gara dal Consorzio Cacciatore Italiano.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

