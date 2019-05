Sabrina Quartieri

Siete pronti ad addormentarvi in una dimora da mille e una notte, dopo aver visitato un sexy shop capitolino con una psicoterapeuta che vi avrà svelato tutti gli scandali amorosi della Roma antica? O, magari, dopo aver scoperto insieme alla chef stellata Cristina Bowerman i sapori della tradizione romana in un mercato? Allora, aprite il computer e prenotate il vostro soggiorno nella Città eterna sulla piattaforma The Grand House, una novità nel campo dell'hotellerie d'alta gamma che offre case prestigiose nel centro storico, tour autentici al seguito di grandi chef o Ciceroni, e esperienze uniche selezionate dalla scrittrice e Travel Emotion Designer Eugenia Romanelli.

«The Grand House è pioniere di una nuova forma di ospitalità, una realtà in grado di offrire non solo la cornice ideale per un viaggio indimenticabile, ma anche una serie di servizi unici e su misura che rendono l'esperienza emozionale e confortevole», spiega il CEO Massimo Micangeli durante la presentazione della lobby del brand, The Grand Club, in via del Banco di Santo Spirito. Soci, insieme a lui, di questa nuova avventura, sono il fratello Maurizio, Francesco Seritti, Ernesto Auci, Chicco Testa, Domenico Procacci e Kasia Smutniak. All'inaugurazione della reception luxury non poteva mancare lui, Ask Alfred, il miglior portiere d'albergo a 5 stelle e il più affidabile dei maggiordomi, proprio come quello di Batman. Gli 11 appartamenti Limited edition della nuova piattaforma che, entro l'anno, sbarcherà a Firenze e Milano, sono location esclusive con affacci magici, dal Ghetto al Pantheon, fino al Colosseo. Le tariffe partono da 319 euro a notte per una doppia e arrivano fino a 1600 euro, ma promettono soggiorni indimenticabili. Siete curiosi? Allora fate clic e iniziate a sognare, entrando tra le mura di The Grand Academy, con le creazioni di Mario Schifano e Loris Cecchini, o in quelle di The Grand Emperor Suite, la sontuosa residenza dell'imperatore Napoleone III.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA