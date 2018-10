Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina Quartieri«Ogni giorno è così. Un odissea quotidiana. Siamo veramente esasperati». Luigi ha una 24 ore in mano e la rabbia dipinta sul viso. Lui come tanti è rimasto prigioniero nella Metro B ferma. Come lui centinaia di persone che affidano ai social la loro ira. «Prove generali per lo sciopero di domani?», twitta Stefano a InfoAtac, l'account aziendale per fornire notizie in tempo reale e che invece, ieri, è arrivato dopo i romani e la loro ira. Dalle banchine a luci spente con i convogli fermi, c'è chi chiede «Che succede?» e chi come Alessio - fa notare l'incoerenza dell'annuncio del servizio rallentato, «forse sarebbe meglio dire fermo», si legge su Twitter. Donatella, dal canto suo, aggiunge: «15 minuti fermi per problemi tecniciPoi te lo dicono dopo 13! E manco scusa!».Su Facebook il signor Sergio rincara la dose con «dallo sfascio di Roma allo sfascio dell'Italia! Questo è il cambiamento». Immancabile, su Twitter, Roma fa schifo, che ribadisce l'urgenza di una società seria e etichetta la comunicazione data della sospensione del servizio come molto poco istituzionale: due fogli di carta scritti a penna, pubblicati nel post al vetriolo sulla sciatteria dell'azienda.