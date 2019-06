Sabrina Quartieri

La qualità dei servizi, l'innovazione tecnologica, gli alti livelli di sicurezza e la puntualità dei voli. Sono questi i primati che hanno fatto conquistare all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, per il secondo anno consecutivo il titolo di migliore scalo d'Europa nella classifica di Airport Council International, che registra in modo indipendente il gradimento dei viaggiatori negli aeroporti con oltre 25 milioni di passeggeri. È la prima volta nella storia delle rilevazioni che il primato viene attribuito per due anni consecutivi allo stesso aeroporto, insieme a Schiphol (Amsterdam).

A decretare la vittoria per Fiumicino del Best Airport Award 2019 sono stati gli effetti del percorso virtuoso avviato cinque anni fa con la cura Atlantia, quando lo scalo era in coda alle preferenze su infrastrutture e servizi. L'autorevole giuria composta da rappresentanti della Commissione europea, di SESAR, della Conferenza europea dell'aviazione civile e della European Union Aviation Safety, ha infatti motivato il premio con gli ottimi risultati raggiunti da ADR nell'innovazione tecnologica e gestionale a supporto dell'efficienza delle operazioni e della qualità dei servizi, come nel caso degli e-gates.

Il premio, per l'ad del gruppo Atlantia Giovanni Castellucci, è «frutto dell'impegno quotidiano e appassionato dei nostri collaboratori e di tutti i nostri partner». Per Ugo de Carolis, ad di Aeroporti di Roma (che ha ricevuto 4 stelle Skytrax per la gestione) il risultato raggiunto «è un po' una sintesi di qualità, efficienza operativa, attenzione al cliente, sviluppo infrastrutturale. È il frutto del lavoro di squadra di 3500 persone». Soddisfatta anche la sindaca della capitale Virginia Raggi: «È un riconoscimento per tutta la città di Roma di cui l'aeroporto Leonardo Da Vinci è il biglietto da visita».

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

