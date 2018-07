Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina Quartieri«Insegnare un approccio alla pulizia che aiuti le persone a guadagnare tempo e ad avere una casa splendente». Con questo intento, l'americana Becky Rapinchuk, un'autorità in fatto di faccende domestiche grazie al suo blog Clean Mama da oltre venti milioni di lettori, ha riunito, in un unico libro, tutti i segreti de Il metodo rivoluzionario per pulire la tua casa in soli 10 minuti al giorno.Un volume che svela i trucchi per rimuovere la polvere dagli angoli difficili e a mettere a posto i cassetti velocemente. La routine da seguire è semplice e sostenibile, anche per chi ha una vita piena di impegni: «Basterà affrontare alcune attività quotidianamente e inserire, ogni giorno, un compito settimanale da portare a termine. E se si rimane indietro con qualcosa, c'è il venerdì per recuperare», spiega l'autrice, che aggiunge: «Comunque, essere indulgenti con se stessi e accettare un po' di disordine, è un aspetto fondamentale per andare avanti». Nel volume, infine, non mancano consigli su come creare prodotti fai da te per il carrello perfetto: «Non dovranno più mancare un detergente multiuso, uno scrub per i lavandini, un disinfettante (la vodka va bene) e dei panni in microfibra» raccomanda la blogger che predilige i saponi naturali home made a quelli del negozio: «Sono sicuri, divertenti e economici».riproduzione riservata ®Becky Rapinchuk,Il metodo rivoluzionario per pulire la tua casa in soli 10 minuti al giorno, Newton Compton Editori, p. 320, 10 euro