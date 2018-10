Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina QuartieriInnovazione e ricerca a prova di futuro. Israele, il Paese della rivoluzione hi-tech, spinge l'acceleratore sulle start up. L'Italia ingrana la marcia e prova a recuperare il ritardo agganciando Israele.L'obiettivo comune è essere competitivi nel lungo termine, puntando su un binomio: tecnologia e ricerca israeliane e sistema industriale italiano. Secondo la geografia economica, infatti, il nostro Paese rappresenta il ponte naturale per le imprese mediorientali che hanno sete di mercato europeo e si pone come partner complementare di Israele. I due Paesi cooperano già: nella Cyber security, nella Fintech, nella Biomedicina e nello Spazio. Ma, come è emerso durante il convegno Innovazione e Start up - Le nuove imprese tra Italia e Israele organizzato a Roma dalla Camera Nazionale per l'Impresa Italia Israele, si punta più in alto. «Vantiamo oltre 310 multinazionali straniere. Tra Haifa e Tel Aviv troviamo IBM, Microsoft, Google e ci sono anche Enel e Intesa San Paolo. Ma di imprese italiane ne vogliamo di più», ha auspicato l'Ambasciatore di Israele Ofer Sachs, aggiungendo: «Con il vostro Paese si deve capire meglio in cosa siamo complementari e aumentare la cooperazione. L'Italia è il nostro gateway per l'Europa e per i Paesi del Golfo».