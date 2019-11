Sabrina Quartieri

Dalle terre nobili nascono vini eccellenti e azioni virtuose. Come Alberi, non parole, l'iniziativa green del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che, da qui al 2021, restituirà al territorio 1200 piante autoctone, per realizzare un polmone verde di 15mila metri quadrati con anche una funzione sociale. Il parco sorgerà, infatti, accanto al complesso ospedaliero di Nottole, dove viene servita tutta la Valdichiana senese. La prima azione concreta che gli darà vita è prevista mercoledì 20 novembre alle ore 10: da quel momento, i produttori locali e i bambini delle scuole primarie della cittadina toscana, metteranno a dimora 400 piante, per dire basta al disboscamento indiscriminato nel mondo e contrastare l'inquinamento e i cambiamenti climatici, in un momento in cui trovare soluzioni alla questione ambientale si fa stringente.

«È il nostro modo di dire grazie al territorio. Un gesto che ci auguriamo possa essere seguito anche da altri produttori di vino, spiegano i membri del Consorzio, che per preservare la tradizione paesaggistica toscana, piantumeranno solo specie autoctone, come il leccio, l'orniello e il gelso, tra i migliori alleati antinquinamento. All'iniziativa che valorizza il patrimonio arboreo, una riserva cruciale nel mondo per mitigare l'effetto serra, saranno presenti il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano Andrea Rossi, la vice presidente Susanna Crociani, il sindaco della località Michele Angiolini e il direttore del quotidiano Leggo, Davide Desario. Nato in collaborazione con il Comune di Montepulciano, l'Usl Toscana Sud Est, la Giorgio Tesi Vivai tramite la Fondazione Giorgio Tesi Onlus e i Carabinieri Forestale sezione di Montepulciano, «il progetto spiega il presidente rientra nel più ampio obiettivo della certificazione di sostenibilità, secondo lo standard della norma Equalitas - Vino Sostenibile, che il distretto vitivinicolo del Vino Nobile di Montepulciano sta raggiungendo».

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

