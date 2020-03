Sabrina Quartieri

Cactus verdi smaltati, totem contemporanei con pezzi di acciaio zincato, ma anche vasi e bottiglie dalle forme insolite. Sono le opere della nuova collezione di design firmata SoloEva che, per tutto il mese di marzo, ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle 15, sarà esposta alla galleria Dettagli in via dei Banchi Vecchi 39. Eva Audizi, 44enne romana e mamma due figlie, Camilla e Giulia, ha cominciato a lavorare la creta cinque anni fa, dopo aver fatto tutt'altro nella vita: «Fin da piccola sono stata attratta dalla possibilità di manipolare la materia e i colori - racconta l'artista - ma gli studi mi hanno portato altrove. La passione, però, era sempre lì e, finalmente, nel 2014, ho deciso di dedicarmi esclusivamente all'attività di ceramista». Per le sue creazioni Eva lavora diversi tipi di creta (rossa, bianca e nera, tipica dello stile giapponese Raku) e sperimenta varie tecniche, a colaggio, a lastra e, soprattutto, a colombino. «È la mia preferita, perché mi permette di dare una forma e uno stile unici alle opere» conclude Eva (evaaudizi.com), che realizza originali creazioni di ceramica con cric e leve presi nei cantieri, vasi riccio metallici e sculture traforate ispirate alla superficie lunare (foto D. Fracassi, ag. Toiati)

