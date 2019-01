Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina QuartieriA tutte le donne che abbiano compiuto 18 anni basta postare una foto sul loro profilo Instagram e descrivere cosa significhi sentirsi Regine nell'anima anche nella vita di tutti i giorni. è questo infatti il leit motiv indispensabile per essere notate e avere la possibilità di diventqre Queen for one night. Ovvero, Regina per una notte all'ambitissimo happening internazionale Il Ballo del Doge, in programma a Venezia sabato 2 marzo prossimo alle ore 20,30.Il contest che farà vincere l'ingresso all'evento di Palazzo Pisani Moretta, secondo la critica (e non per tutte le tasche), è stato lanciato dalla stilista veneziana Antonia Sautter, ideatrice e direttore artistico del famoso Gala di Carnevale. Per partecipare al concorso Regina per una notte, tutte le donne sono Regine nell'anima, c'è tempo fino al 3 febbraio.Secondo il regolamento, occorre pubblicare su Instagram una foto, una descrizione e gli hashtag #BeTheQueen2019 e #ballodeldoge; poi l'immagine e il commento vanno spediti all'indirizzo email contest@ballodeldoge.com.Intanto, sulla bacheca del contest, sono già in almeno 50 a contendersi il premio. Come @fabiana_debatz, segretaria part-time romana, che posta una foto con tutte le sue rotondità in mostra e commenta: «Spogliati di tutto, o Regina. Il tuo corpo è perfetto così». Da Brescia, @rosyzurolo, che gestisce un b&b, pubblica uno scatto di lei con tutti i suoi uomini, compresi il primo e il secondo marito: «Sono una donna fortunata e molto amata si legge Il mio concetto di donna regina è stato realizzato». Da Venezia, una modella dei poveri di nome @chi_a_ve, posa in abito elegante e scrive: «Se sei triste e non ti senti realizzata, pensati principessa, perché un giorno qualcuno arriverà per farti sentire la regina che sei». Ma ecco anche la designer eco-friendly @sabrina_de_rossi, invece, per il contest regale sfoggia una stravagante corona di bottiglie di plastica e spiega: «Possiamo essere regine anche con i rifiuti». Ovviamente solo una tra le aspiranti, alla fine, conquisterà l'ingresso alla XXVI edizione del ballo da sogno. Nel premio del carnascialesco Ballo del Doge sono compresi il noleggio dell'abito, la cena placée e il pernottamento a Venezia.riproduzione riservata ®