Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabina Strano Rossi, tossicologa forense Università Cattolica Sacro Cuore: perché sostanze come l'ocfentanil sono più pericolose dell'eroina?«Fentanil e derivati sono più pericolosi perché hanno una più elevata tossicità, quindi sono attivi a dosi molto più basse, ossia a livello di microgrammi non di milligrammi. È molto più difficile dosare quantità così piccole, è facile che lo spacciatore si sbagli».Cosa si intende per dosi basse?«Chi assume eroina abitualmente ha una maggiore tolleranza, per un neofita anche dosi molto piccole possono essere fatali».Queste sostanze si possono riconoscere?«No. In Italia c'è stato il primo caso, in Nord Europa sono molti. Sono spesso mescolate con l'eroina o vendute come se lo fossero».Hanno costi più bassi dell'eroina?«Probabilmente. In alcuni Paesi inoltre è più facile approvvigionarsi di tali sostanze. Nei Paesi dell'Est si usano molto». (V.Arn.)