Sabaudia capitale del padel. Oggi e domani c'è il gran finale del Gillette Padel Vip Cup: in campo 7 coppie di giocatori amatoriali vincitrici dei tornei maschili organizzati a Bologna, Torino, Firenze, Cagliari, Milano, Roma e, appunto, Sabaudia. Conto paro con la coppia vincitrice del Digital Contest on line sul sito dedicato. Tutte le coppie qualificate sfideranno avversari celebri ovvero: Francesco Totti, Giovanni Malagò, Roberto Mancini, Jimmy Ghione, Vincent Candela, Stefano Fiore, Luca Marchegiani, Rudy Zerbi e PierLuigi Pardo, ma la lista sta crescendo di ora in ora.Il Gillette Padel Vip Cup si gioca nella piazza centrale di Sabaudia dove il pubblico può accedere liberamente. Il via alle 17 di oggi. Domani si giocherà dalle 17 alle 22 quando si disputerà la finalissima. Ma l'evento ha riservato uno spazio anche alla solidarietà. La onlus Divertitempo che si occupa dei bambini speciali di Roma e delle loro famiglie, attuando progetti di inclusione per rendere il territorio vivibile anche per loro, organizza una serata charity per domani dalle 23 al beach restaurant Lamante dell'Oasi di Kufra. Un Party sotto le stelle, che vedrà a raccolta tutti i Vip in una gara di solidarietà.(G.Bul.)