Sabato la giornata del Parkinson: Un campione per Caregiver

ROMA - È Un Campione Per Caregiver l'innovativo progetto di informazione, formazione e sostegno che sta coinvolgendo centinaia di famiglie nei Centri di riferimento per la cura del Parkinson di Torino, Pavia, Genova, Bologna, Roma, Napoli e Catania. L'iniziativa, ideata in previsione della Giornata Nazionale Parkinson di sabato da Accademia Limpe-Dismov e Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus in collaborazione con AbbVie, si propone di migliorare la gestione degli aspetti emotivi, relazionali e pratici dell'assistenza familiare alle persone con Parkinson.Per l'occasione arriva anche la prima Guida Curare e Prendersi Cura. Al fianco degli operatori sanitari, i campioni olimpici Jury Chechi e Antonio Rossi per allenarsi ad affrontare e superare i momenti difficili. «Farmaci e nuove terapie possono contribuire a migliorare in modo sensibile la qualità di vita del paziente - dichiara il professor Pietro Cortelli, Presidente Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus - Abbiamo voluto spostare l'attenzione verso un altro attore importante del percorso assistenziale e cioè i familiari che, se preparati e forti, possono contribuire in modo determinante al successo delle cure».(A.Cap.)riproduzione riservata ®