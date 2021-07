Sabato e domenica tutti a piedi per i Fori Imperiali

Il prossimo fine settimana (quindi sabato 31 luglio e domenica 1 agosto) via dei Fori Imperiali sarà interamente pedonalizzata e chiusa al traffico. Parte così la sperimentazione di Roma Capitale per estendere anche al sabato la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, come già avviene nei giorni festivi: sarà adottata per l'ultimo fine settimana di ogni mese e in futuro andrà anche a comprendere un nuovo itinerario pedonale dai Fori al nodo centrale della stazione Termini. «L'obiettivo è procedere gradualmente verso la pedonalizzazione integrale di una delle aree di maggior valore storico e archeologico della Capitale», dichiara la sindaca Virginia Raggi. «Potremo anche testare le nuove alternative di viabilità e di trasporto pubblico con cui la città dovrà essere pronta per l'avvio dei cantieri dei tram e della metro C a Piazza Venezia», aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

